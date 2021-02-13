Россиян призвали не спешить со снятием масок

Вирусологи отметили, что вероятность весеннего обострения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 довольно высока. Специалисты посоветовали не спешить с отменой масочного режима.

Рост новых заражений коронавирусом может прийтись на период с конца марта по конец апреля, сообщил ведущий сотрудник ФИЦ ФТМ, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он отметил, что маски — это очень эффективное средство для защиты от вирусов. По его словам, благодаря масочному режиму снизилось общее количество ОРЗ.

«Совершенно не понимаю, куда спешить со снятием масок, кому они так мешают», — заявил Чепурнов РБК.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также отметила, что в сохранении масочного режима есть здравый смысл. Кроме того, вероятность весеннего всплеска COVID-19 будет зависеть от хода вакцинации.

«У нас всегда есть весенний всплеск респираторных заболеваний разного характера, поэтому здесь тоже скорее всего будет. Будет ли он сильным, зависит от того, как поведет себя население», — сказала она.

Профессор Александр Лукашев ранее заявил, что масочный режим будет сохраняться, пока не будут изучены данные о повторных заражениях и их последствиях.