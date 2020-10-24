Россиян призвали не пугаться статистики по COVID-19
«Пугаться статистики абсолютно не нужно. Еще в конце августа-начале сентября я прогнозировал, что произойдет рост в 17-18 тысяч заболевших, потому что это связано с одним и тем же: с тем, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом — менее 1%. Поэтому представить себе, что эпидпроцесс закончится при таких цифрах, невозможно», — передает ТАСС слова Горелова.
Он также добавил, что замедлить эпидемический процесс поможет ношение масок, перчаток, использование антисепитиков и соблюдение социальной дистанции. Но все это нужно делать в комплексе. Эксперт напомнил, что вирус перестанет циркулировать, когда у населения появится коллективный иммунитет. По его прогнозам, страна выйдет на фазу снижения заболеваемости в феврале–марте 2021 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица подходит к пику заболеваемости. Об этом свидетельствует динамика госпитализаций, рост ковидных пневмоний и ряд других показателей.