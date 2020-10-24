Россиян призвали не пугаться статистики по COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом в России продолжает расти. Но не стоит пугаться цифр, ведь это ожидаемые показатели. Таким мнением поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Пугаться статистики абсолютно не нужно. Еще в конце августа-начале сентября я прогнозировал, что произойдет рост в 17-18 тысяч заболевших, потому что это связано с одним и тем же: с тем, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом — менее 1%. Поэтому представить себе, что эпидпроцесс закончится при таких цифрах, невозможно», — передает ТАСС слова Горелова.

Он также добавил, что замедлить эпидемический процесс поможет ношение масок, перчаток, использование антисепитиков и соблюдение социальной дистанции. Но все это нужно делать в комплексе. Эксперт напомнил, что вирус перестанет циркулировать, когда у населения появится коллективный иммунитет. По его прогнозам, страна выйдет на фазу снижения заболеваемости в феврале–марте 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица подходит к пику заболеваемости. Об этом свидетельствует динамика госпитализаций, рост ковидных пневмоний и ряд других показателей.