Россиян призвали не перебарщивать с поеданием орехов

Орехи являются крайне полезными продуктами. Они улучшают работу мозга, укрепляют иммунитет и действуют общеукрепляюще на организм. Однако с употреблением орехов не стоит перебарщивать. Таким мнением поделилась врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Рекомендации ВОЗ, как и российские — до 30 граммов орехов в день. Конечно, в реальности их никто не взвешивает и есть можно в свое удовольствие каждый день. Однако, не советую есть орехи горстями, учитывая высокую калорийность продукта», — отметила специалист.

При этом медик пояснила, что мужчинам и женщинам необходимо употреблять разное количество этого продукта. Мужчинам рекомендуется съедать 15 штук миндаля, фундука или кешью, 20 несоленых фисташек, три целых грецких ореха и две столовых ложки тыквенных семечек, семян подсолнечника или кедровых орешков.

Для женщин же рекомендуется 10 штук миндаля, фундука или кешью, 15 фисташек, два целых грецких ореха. Количество тыквенных семечек, семян подсолнечника или кедровых орешков должно быть аналогичное количество.

Важно иметь чувство и чередовать виды орехов.