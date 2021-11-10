Россиян призвали не ориентироваться на уровень антител к коронавирусу при повторной прививке

Уровень антител к коронавирусу — это не показание к ревакцинации и не повод отказа от повторной прививки. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«На количество антител не надо ориентироваться. <…> У нас все-таки есть четкие рекомендации, которые основаны действительно на доказательствах тех, которые мы имеем сегодня», — приводит РИА «Новости» слова Ткачевой на конференции «Формирование среды для активного долголетия в России».

Она напомнила, что ревакцинацию нужно проходить через полгода после первой прививки. Также укол стоит сделать через такое же время после перенесенного ковида. По словам Ткачевой, ни в одной стране мира уровень антител не является поводом для ревакцинации или для ее переноса на более поздний срок.

На этой неделе некоторые россияне заметили, что срок действия их прививочных сертификатов на сайте госуслуг сократился с года до шести месяцев. Это оказалось последствиями технического сбоя в системе. Неполадка на сайте коснулась 300 тысяч жителей России.