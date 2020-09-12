Россиян призвали не медлить с прививкой от коронавируса, чтобы избежать страданий
Об этом сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Всем, кто спрашивает, стоит ли привиться от коронавируса сейчас или лучше подождать, митрополит советует не медлить и как можно раньше пройти вакцинацию. Он отметил, что риск побочных действий, которые может вызвать препарат, минимален и не сравним с теми последствиями, к которым приведет само заболевание.
«Известно уже, какие побочные действия бывают от вакцинации: поднимается температура, может быть, на один вечер, слабость какую-то, сонливость люди чувствуют. Но все это не идет ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом», — пояснил он.
По данным Ura.ru, почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса. Речь идет о 45,6% опрошенных. Половина из них собирается следить за ходом массовой вакцинации, остальные выступают против любых прививок.
Первые партии российской вакцины уже отправили в регионы страны. Их доставят в пункты назначения до понедельника.