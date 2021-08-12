Россиян предупредили об усилении третьей волны коронавируса

Этой осенью после возвращения россиян из отпусков может произойти усиление третьей волны коронавируса. Об этом рассказал главный врач «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ЯНАО», главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

«Прогноз дать сложно, так как его определит возвращение в регионы отпускников и начало учебы школьников. Возможно некоторое усиление третьей волны, поскольку вряд ли мы к тому времени опустимся до нулевых значений. В России заболеваемость идет „лесенкой“, что очень тревожит», — рассказал он в бесед с Ura.ru.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, скорее всего, только к зиме, а сентябрь принесет новую волну коронавируса. По словам медика, рост числа заболеваний все еще возможен. так как в стране пока не сформировалась иммунная прослойка. Для этого необходимо время. Он подчеркнул, что задача вакцинации — не победить коронавирус полностью, это просто невозможно.