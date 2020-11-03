Россиян предупредили об опасности заразиться коронавирусом в лифте

Заразиться коронавирусом в лифте очень легко, так как это маленькое помещение, которое не проветривают. Если в кабине ехал человек с COVID-19, все остальные пассажиры рискуют заболеть.

«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», — объяснил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что информация о побочных действиях вакцины от коронавируса не соответствует действительности. В некоторых СМИ появились данные о якобы сложных последствиях приема препарата от COVID-19. Там же сообщалось, что за участником клинического исследования не наблюдают врачи.

В столичном ведомстве отметили, что это не так. Все добровольцы находятся под наблюдением докторов. Кроме того, ломота, температура и слабость действительно могут возникать после вакцинации, но быстро проходят