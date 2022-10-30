Россиян предупредили об опасности заражения через посуду | 360°

Здоровье 30 октября 2022, 00:53 Россиян предупредили об опасности заражения через посуду Врач-терапевт Сухова назвала передающиеся через посуду болезни РИА "Новости"

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Личная гигиена это не только регулярный душ и чистка зубов, это также индивидуальная посуда для каждого члена семьи. Многие не понимают опасности, когда пьют из одной кружки. Но количество болезней, которые передаются таким способом очень большое. Как сообщил сайт «Дни.ру», об этом рассказал врач-терапевт Вера Сухова.

Эксперт отметила, что через посуду передается герпес, чесотка, а также бактерия хеликобактер, которая может привести к язве желудка. Кроме того есть вероятность подцепить паразитов, возбудителя гепатита А. В редких случаях через общую посуду можно заразиться столбняком, газовой гангреной и бруцеллезом, а также простудными заболеваниями.

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Врач подчеркнула, что все предметы общего пользования необходимо обрабатывать очень тщательно. Посуду мыть только в горячей воде и стирать вещи с хорошим стиральным порошком. Эти советы важны для каждого, даже если среди членов семьи нет случаев инфекционных заболеваний.

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