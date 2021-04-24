Россиян предупредили об опасности весенних пикников

Весной сидеть за земле опасно, потому что в первые теплые дни земля еще остается холодной и влажной. Пикник на покрывале может закончиться циститом и другими заболеваниями мочеполовой системы. Об этом врач департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил РИА «Новости».

«Посидев на земле, можно легко переохладиться. Само по себе переохлаждение не вызывает заболевание, однако оно является стрессом для организма. Любой стресс снижает иммунитет», — указал специалист.

Человек со сниженным иммунитетом больше подвержен заражению коронавирусом. Поэтому людям нужно позаботиться о том, чтобы сделать прививку, в первую очередь пожилым людям, так как именно они обычно тяжелее других переносят ковид, отметил Тяжельников.

Покрывало не спасет от холода и влажности. Если хочется на чем-то посидеть, то лучше использовать туристические коврики и специальные приспособления, которые сделаны из материалов, не пропускающих холод.

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