Россиян предупредили об опасности весеннего солнца

Солнечная активность в весенний период несет опасность для кожи человека. С приходом жаркой погоды россияне выбрали легкую форму одежды. Но на открытые участки нужно наносить солнцезащитный крем. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-косметолог Дарья Баскакова.

Специалист пояснила, что в первую очередь этот совет касается людей, у которых есть склонность к появлению пигментных пятен. Также прислушаться стоит тем, кто принимает лекарства, повышающие чувствительность к ультрафиолету.

Дарья Баскакова пояснила, что переходить на средства защиты нужно тогда, когда УФ-индекс выходит на показатели два-три.

«Он обозначает активность ультрафиолетового излучения солнца в конкретный день, в конкретный момент и может меняться в течение дня. Но весь период начиная с апреля считается потенциально опасным для кожи», — пояснила врач-косметолог. Проверить данные УФ-индекса можно в приложении «Погода» своего смартфона.

Жителям московского региона специалист рекомендовала использовать средства с SPF-фактором от 30. Их нужно наносить на кожу, если человек планирует долгое время провести на улице. Особенно это актуально для людей с первым и вторым фототипами кожи — они легче всего обгорают при солнечном свете.

Главная проблема ультрафиолета не только в риске получения ожога. В разы вырастают риски формирования злокачественных новообразований на коже.