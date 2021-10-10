Россиян предупредили об опасности таблеток под язык

Россияне при повышенном артериальном давлении часто кладут под язык специальные таблетки. Но в них кроется опасность. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Речь, в частности, идет о препарате каптоприл.

«Не снижайте резко давление. У вас криз — все таблетки под язык вам запрещены. <…> Ни скорая, ни вы сами не должны этого делать», — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, принимать такие лекарства можно только в больнице под наблюдением врача. После такой таблетки падает перфузионное давление в коронарных сосудах сердца, в сосудах головного мозга и в почках. Из-за этого может быть инфаркт, инсульт или острая почечная недостаточность.

Врач напомнил, что существуют другие эффективные средства, которые помогут снизить давление. Это отказ от соли, физические нагрузки, отсутствие стрессов, ограничение жидкости и правильное лечение.

По мнению ученых, частое употребление в пищу клубники поможет продлить жизнь и снизить холестерин, артериальное давление. Также ягода может препятствовать развитию злокачественных новообразований.