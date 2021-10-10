Россиян предупредили об опасности таблеток под язык
Доктор Мясников рассказал об опасности приема таблеток под язык при повышенном артериальном давлении
Россияне при повышенном артериальном давлении часто кладут под язык специальные таблетки. Но в них кроется опасность. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Речь, в частности, идет о препарате каптоприл.
«Не снижайте резко давление. У вас криз — все таблетки под язык вам запрещены. <…> Ни скорая, ни вы сами не должны этого делать», — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, принимать такие лекарства можно только в больнице под наблюдением врача. После такой таблетки падает перфузионное давление в коронарных сосудах сердца, в сосудах головного мозга и в почках. Из-за этого может быть инфаркт, инсульт или острая почечная недостаточность.
Врач напомнил, что существуют другие эффективные средства, которые помогут снизить давление. Это отказ от соли, физические нагрузки, отсутствие стрессов, ограничение жидкости и правильное лечение.
По мнению ученых, частое употребление в пищу клубники поможет продлить жизнь и снизить холестерин, артериальное давление. Также ягода может препятствовать развитию злокачественных новообразований.