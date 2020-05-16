Россиян предупредили об опасности старого картофеля

Новый урожай картофеля будет еще довольно не скоро, поэтому на прилавках лежат прошлогодние овощи. Такой товар нужно приобретать осторожно, так как старый проросший картофель может содержать токсичные вещества.

Врач-диетолог, научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала, что в проросшем картофеле теряется витамин С. При этом старые корнеплоды начинают вырабатываться токсичное вещество гликоалкалоид соланин.

«В больших дозах это вещество обладает токсическим действием. Если его много употребить, это может вызвать даже пищевое отравление: тошноту, рвоту, диарею. Но именно в больших концентрациях», — приводит ее слова радио Sputnik.

Денисова пояснила, что сморщенный картофель с небольшими глазками вреда не принесет. Если корнеплоды уже не первой свежести и начали прорастать, то их лучше отваривать. Запекать или жарить такой картофель врач-диетолог не советует.

«Особенно вредно отваривать в кожуре или запекать в кожуре, потому что концентрация вредного соланина оптимальна в глазочках, росточках, в кожуре и в верхнем слое под кожурой. И перед тем как картошку начинать готовить, кожуру надо обязательно срезать, и срезать толстый слой и глазочки», — подчеркнула Денисова.

Еще перед приготовлением корнеплоды лучше замочить в воде, чтобы уменьшилось содержание вредных веществ. Также эксперт рекомендует обходить стороной картофель, который начал зеленеть.

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