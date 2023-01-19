Здоровье 19 января 2023, 11:51 Россиян предупредили об опасности спутать грипп с легкой усталостью

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Симптомы легкого течения гриппа можно запросто спутать с усталостью и несильной головной болью. Об этом сообщил заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, при легких формах гриппа у человека может появиться незначительная температура и головная боль, из-за чего не всегда удается точно определить возникновение данной болезни.

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Однако грипп имеет свои отличительные симптомы. К ним относятся тошнота, сухой кашель и повышенная сонливость.

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