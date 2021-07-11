Россиян предупредили об опасности привычки пить перед телевизором

Пить спиртное перед телевизором или с гаджетом в руках — это особо опасное занятие. Увлеченный фильмом, видео в YouTube или перепиской в соцсетях человек может потерять контроль над количеством выпитого. Об этом радио Spuntik рассказал психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

«Алкоголь создает мнимое ощущение расслабления, но, к сожалению, затуманивает мозг и при длительном употреблении убивает нейроны», — объяснил врач.

По словам собеседника, употребление алкоголя в фоновом режиме превращается сначала в привычку, а потом в зависимость. Тяга к спиртному может передаваться через поколение. В группу риска, уточнил нарколог, также входят люди с определенными хроническими заболеваниями, среди которых проблемы с желудочно-кишечным трактом и мозгом.

На этой неделе фармаколог Юрий Киселев напомнил об опасности употребления алкоголя в месте с различными лекарствами. Врач уточнил, что пить во время приема метронидазола и тинидазола особенно опасно — можно умереть. Также спиртное нельзя сочетать с антибиотиками, снотворными, успокоительными и противосудорожными препаратами.