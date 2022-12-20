Здоровье 20 декабря 2022, 22:29 Россиян предупредили об опасности посещения бани после употребления алкоголя Терапевт Звонков указал на опасное сочетания алкоголя с парением в бане

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Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал Life, что для сердца и сосудов сочетание алкоголя с посещением бани может быть очень опасным.

Специалист подчеркнул, что в бане и сауне алкогольная токсичность становится чрезмерной.

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«Слишком большая нагрузка на сердце, оно и так работает в учащенном ритме, да еще и перегрев большой», — процитировало Звонкова «Утро.ру».

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Он добавил, что для людей с больными сосудами перегрев может быть вреден. Это касается и диабетиков, а также людей с онкологическими и хроническими системными заболеваниями.