Россиян предупредили об опасности опавших листьев

Опавшие листья могут вызвать у некоторых людей аллергию или инфекционные заболевания. Особенно опасен опад для тех, у кого есть аллергия на плесень.

Споры плесневых грибов — это природный аллерген, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik. Эти споры есть в опавшей листве.

Плесень появляется в опаде. Это происходит в том случае, если опавшую листву намочил дождь, и она начинает гнить. А когда вновь наступают солнечные дни, то на высохшей листве появляется плесень.

«После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на нее реагируют», — объяснил медик.

Если в организм человека попадает слишком много спор плесени, возможно развитие инфекции, предупредил Болибок. Речь идет о плесневой инфекции легких и дыхательных путей. Кашель и внезапно начавшийся бронхит могут быть симптомами такого заболевания.

Ученые из Бристольского и Эдинбургского университетов нашли убедительные доказательства наблюдательной связи между фенотипом аллергических заболеваний и депрессией, тревожностью, биполярным расстройством и невротизмом. Аналогичные ассоциации были обнаружены между астмой, атопическим дерматитом, сенной лихорадкой и фенотипами психического здоровья. Однако проследить подобные связи при специальном причинно-следственном анализе не удалось.