Россиян предупредили об опасности онкологии после COVID-19

Онкологическое заболевание может развиться у людей, перенесших COVID-19. Об этом сообщило интернет-издание Ura.ru со ссылкой на зместителя главы комитета Госдумы по охране здоровья, кандидата медицинских наук Татьяну Соломатину.

По словам Соломатиной, после перенесенного COVID-19 может развиться рак легких или желудочно-кишечного тракта.

«COVID стал отправной точкой для возникновения тех или иных заболеваний», — отметила депутат.

В свою очередь, директор департамента организации медицинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина заявила, что выявлять онкологические заболевания с начала пандемии коронавируса стали реже. В этой связи через несколько лет не исключен рост запущенных случаев онкологических заболеваний и сокращение жизни онкобольных.

При этом главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников рекомендовал онкобольным вакцинироваться от коронавируса как можно скорее, поскольку они относятся к группе риска.