Здоровье 19 апреля 2023, 15:46 Россиян предупредили об опасности новых клещевых вирусов Вирусолог Крючков: каждый год ученые открывают тысячи новых видов клещевых вирусов

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Каждый год специалисты открывают десятки тысяч новых вирусов, связанных с клещами. Об этом «Пятому каналу» рассказал вирусолог, иммунолог Николай Крючков.

Эксперт предупредил, что новые инфекции могут вызывать долгосрочные последствия, однако говорить о каких-то конкретных угрозах пока рано. Сейчас вирусологи отмечают два заболевания, которые вызывают острую реакция, однако человек в силах самостоятельно справиться с этой нагрузкой, написал kp.ru.

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На сегодняшний день самыми опасными принято считать энцефалит, сыпной и возвратный тифы, риккетсиоз.