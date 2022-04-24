Россиян предупредили об опасности некоторых весенних фруктов и овощей

Некоторые овощи и фрукты, появляющиеся на прилавках магазинов по весне, могут оказаться вредными и нанести серьезный вред организму. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредила основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар.

По ее словам, производители часто ускоряют процессы созревания зимних плодов, прибегая к помощи нитратов, опасных для человека, особенно при чрезмерном употреблении. Кроме того, ранние яблоки, клубнику и виноград обрабатывают разного рода химикатами для увеличения сроков их хранения. Это также несет в себе опасность.

Эксперт не рекомендует покупать большие и яркие плоды, именно они содержат наибольшее количество добавок. Яблоки при этом в любом случае лучше перед употреблением очистить от кожуры. Также Гончар назвала альтернативу свежим фруктам весной — это замороженные ягоды облепихи, малины, смородины. Они не уступают по своим полезным свойствам свежим фруктам и сохраняют все витамины.

Ранее стало известно, что ежедневное употребление шоколада поможет снизить уровень стресса и улучшить здоровье сердца.