Россиян предупредили об опасности лекарств от аллергии перед вакцинацией

В соцсетях стали массово рекомендовать пить перед и после вакцинации от коронавируса антигистаминные (противоаллергенные) препараты, чтобы избежать побочной реакции. Но принимать такие лекарства можно далеко не всем. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов.

«Опыт предыдущих вакцинаций показывает, что антигистаминные препараты нужны только людям, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Всем остальным эти препараты не показаны», — рассказал эксперт в интервью сайту kр.ru.

Более того, результаты недавних исследований показали, что профилактический прием антигистаминных препаратов при вакцинации замедляет иммунный ответ на прививку. Врач подчеркнул, что любое лекарство нужно применять по показаниям.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что в течение трех недель после вакцинации вторым компонентом «Спутника V» необходимо соблюдать меры предосторожности, уточнила «Газета.ru». В этот период как раз формируется иммунитет.