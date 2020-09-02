Россиян предупредили об опасности красных родинок

Красные родинки есть на теле половины взрослых людей. Обычно они не несут никакой угрозы для здоровья, но могут превратиться в злокачественную опухоль. Чтобы избежать проблем, лучше не загорать на солнце с такими родинками.

Доктор и ведущая программы «О самом главном» Татьяна Шаповаленко объяснила, что красные родинки называются ангиомами. Они появляются из-за изменения кровеносных сосудов и бывают у 50% взрослых людей.

«Хотя ангиомы считаются неопасными, есть определенный риск превращения их в злокачественную опухоль. Потому при ангиомах лучше не загорать и закрывать их от солнца одеждой. Если ангиома начала увеличиваться в размере или изменила цвет — это повод обратиться к врачу», — привел ее слова сайт «Аргументы и факты».

Ранее врач-дерматокосметолог, кандидат медицинских наук Светлана Донецкая предупреждала, что идти за помощью к медикам нужно в определенных случаях. Причиной могут быть неровные края, неоднородный цвет и кровоточивость родинки. Еще к тревожным сигналам относятся зуд и быстрый рост образования. Кроме того, не стоит считать, что светлые родинки более безопасны, чем темные.