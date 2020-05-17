Россиян предупредили об опасности комнатных мух

С каждым днем становится все теплее, а это значит, что приближается сезон различных насекомых. Оказалось, что комнатные мухи не такие безобидные, как может показаться. Они являются переносчиками многих опасных заболеваний.

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор Светлана Рославцева рассказала, что комнатные мухи наиболее опасные из всех видов. Именно они контактируют с людьми и переносят возбудителей различных инфекций.

«Во-первых, мухи переносят все кишечные инфекции, в первую очередь холеру. Когда у нас были неприятности с холерой в 1972 году, особое внимание обращали на комнатных мух, потому что это основные переносчики», — приводит слова Рославцевой радио Sputnik.

Она добавила, что мухи могут еще переносить сальмонеллез, аденовирусы, личинки гельминтов и многое другое. При этом коронавирус эти насекомые не переносят. Чтобы защититься от комнатных мух, необходимо соблюдать гигиену и правила санитарии.

«Мы рекомендуем, прежде всего, обрабатывать помойки, потому что в гниющих отходах они размножаются. Следует обрабатывать уборные кучи перегноя, где могут быть личинки, чтобы не допускать вылет мух. Для этого существуют недорогие эффективные средства», — посоветовала Рославцева.

В качестве примера такого средства она привела хлорофос, который быстро растворяется в воде. Специалист подчеркнула, что со взрослыми мухами бороться сложнее. От них помогут приманки и препараты в аэрозольной упаковке.