Россиян предупредили об опасности для здоровья от весенних сугробов

Весенние сугробы опасны для здоровья: таяние грязного снега может спровоцировать аллергию, так как в нем с зимы осталось много реагентов. Они попадают в квартиру на обуви. Об этом радио Sputnik рассказал руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства» эколог-эксперт Антон Ястребцев.

«Целая беда, когда по квартирам эту грязь разносят. Она вызывает аллергическую реакцию. Говорят, что реагенты против льда и снега безобидны, но не совсем. Конечно, это не цианистый калий, не гербициды с пестицидами. Но реагенты — это хлориды. Они могут вызывать аллергическую реакцию у людей», — поделился эколог.

Ястребцев отметил, что подошвы обуви необходимо после каждого похода на улицу весной протирать влажной тряпкой и ни в коем случае не ходить в ней по квартире. Решить проблему принципиально поможет только запрет на использование реагентов.

«На автобанах можно использовать их без ограничения, но на обычных улицах надо очень сильно ограничить», — заключил собеседник.

Накануне врач-аллерголог Елена Бобрикова рассказала, что жителям Центральной России в сезон аллергии нужно носить на улице очки и маску, брызгать в нос солевым раствором, а после возвращения домой обязательно принимать душ и переодеваться.