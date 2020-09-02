Россиян предупредили об опасности для здоровья от опавших листьев

Осенью лучше воздержаться от прогулок в парках. Гниющие из-за сырости опавшие листья — это рассадник грибковой инфекции, которая может спровоцировать аллергию и ослабить иммунитет.

«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — рассказала радио Sputnik врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Собеседница добавила, что заболеть можно после простой прогулки по осеннему парку. Воспаление слизистой провоцирует и лишний сахар в организме. Бактериальным инфекциям особенно подвержены страдающие аллергией и сахарным диабетом, поэтому в межсезонье необходимо быть максимально внимательными к своему здоровью.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали новый прогноз по второй волне коронавируса, которую ожидают осенью. Помощник главы ВОЗ по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра заявил, что медики всего мира готовы к возвращению инфекции, однако не факт, что это произойдет.