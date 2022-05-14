Россиян предупредили об опасности диагноза по интернету

Привычка искать у себя симптомы болезни и попытки поставить диагноз по интернету могут вызвать вполне реальные проблемы со здоровьем. Чем больше человек сидит за компьютером, тем сильнее навредит себе самому.

Медицинский психолог Любовь Крушинских напомнила агентству «Прайм», что поиск у себя всевозможных недугов называется ипохондрией и считается психическим расстройством.

К его разновидностям относят «киберипохондрию» — стремление выяснить диагноз, пользуясь данными из Сети.

«И чем больше времени человек проведет за компьютером, проверяя свои симптомы, тем более серьезный вред он себе нанесет», — сказала Крушинских, добавив, что выбраться из-подобного состояния со временем непросто.

Психолог допустила, что при таких условиях человек не только отыщет «подходящие» симптомы, но и примется за самостоятельное лечение. Эффект такого поведения опасен: грамотную помощь окажет только специалист, а в указанных случаях обращаться к нему обычно не спешат.

Ипохондрическое расстройство, заключила Крушинских, вызывает и развитие настоящих болезней. При его наличии нельзя исключать возникновение сахарного диабета и повышение артериального давления.