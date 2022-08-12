Россиян предупредили о затяжном пике заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости ковидом в России начнется в конце августа — сентябре и, вероятно, будет продолжительным. Об этом рассказал Lenta.ru врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Подъемы и спады заболеваемости COVID-19 происходят по мере того, как вирус накапливается в популяции и она теряет иммунную прослойку, а затем эта прослойка вновь увеличивается, напомнил эксперт.

«Я не думаю, что будет взрывной пик и резкое падение. Вероятно, пик будет растянут по времени и случится в конце августа — в сентябре. Сейчас произойдет подъем заболеваемости, снова увеличится иммунная прослойка, и вирус утихнет», — спрогнозировал Поздняков.

Инфекционист порекомендовал тем, кто еще не прививался от ковида и не болел им, переждать подъем заболеваемости, а потом вакцинироваться. А для ревакцинации, по его словам, сейчас как раз самое время.

«Рвакцинироваться сейчас можно и нужно. „Омикрон“ и его подштаммы, особенно у ранее вакцинированных и переболевших, обычно протекают как респираторное заболевание без тяжелого течения», — рассказал Поздняков.