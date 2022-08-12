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    12 августа 2022, 07:59

    Россиян предупредили о затяжном пике заболеваемости COVID-19

    Инфекционист Поздняков: пик заболеваемости ковидом может растянуться во времени

    Оксана Кириллова

    Пик заболеваемости ковидом в России начнется в конце августа — сентябре и, вероятно, будет продолжительным. Об этом рассказал Lenta.ru врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

    Россиян предупредили о затяжном пике заболеваемости COVID-19

    Подъемы и спады заболеваемости COVID-19 происходят по мере того, как вирус накапливается в популяции и она теряет иммунную прослойку, а затем эта прослойка вновь увеличивается, напомнил эксперт.

    «Я не думаю, что будет взрывной пик и резкое падение. Вероятно, пик будет растянут по времени и случится в конце августа — в сентябре. Сейчас произойдет подъем заболеваемости, снова увеличится иммунная прослойка, и вирус утихнет», — спрогнозировал Поздняков.

    Инфекционист порекомендовал тем, кто еще не прививался от ковида и не болел им, переждать подъем заболеваемости, а потом вакцинироваться. А для ревакцинации, по его словам, сейчас как раз самое время.

    «Рвакцинироваться сейчас можно и нужно. „Омикрон“ и его подштаммы, особенно у ранее вакцинированных и переболевших, обычно протекают как респираторное заболевание без тяжелого течения», — рассказал Поздняков.