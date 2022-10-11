Россиян предупредили о заболеваниях, которые могут появиться после 30 лет | 360°

Здоровье 11 октября 2022, 11:07 Поделиться Telegram

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Viber Россиян предупредили о заболеваниях, которые могут появиться после 30 лет Врач Лапа: после 30 лет учащаются сердечно-сосудистые заболевания

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Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в разговоре с изданием Ura.ru заявила, что после 30 лет можно столкнуться с заболеваниями, которые раньше этого возраста не проявлялась. Речь идет о ревматоидном артрите, аллергии и сердечно-сосудистых заболеваниях.

По словам медика, часто можно услышать, что 30-летние умирают от инфарктов. Это связано с ростом заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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«Сердечно-сосудистые заболевания, как всегда. Инфаркты никто не отменял. И мы слышим, что 30-летние умирают от инфаркта. Кто на футбольном поле, кто на боксерских соревнованиях, кто на лыжне. Там очень большие перегрузки, а они для любого человека коварны, и риск таких заболеваний очень высок», — сообщила терапевт.

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Врач посоветовала начинать заботиться о своем здоровье с самых ранних лет, а именно следить за тем, что мы едим, пьем, сколько спим и гуляем. По ее словам, здоровых людей не так много, и к своему самочувствию следует относиться серьезно.

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