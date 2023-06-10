Здоровье 10 июня 2023, 18:26 Россиян предупредили о высокой калорийности любимого летнего десерта Диетолог Стародубова: потребление мороженого стоит ограничить из-за высокой калорийности Unsplash

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Летом многим нравится есть на десерт мороженое. Лакомство любят и дети, и взрослые. Но и тем, и другим стоит ограничивать его потребление в силу высокой калорийности, рассказала в комментарии Lenta.ru главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По словам эксперта, различные сорта мороженого можно разделить на несколько групп. Первая включает сорта, в состав которых входит молочный жир. Среди них молочное, йогуртовое мороженое и пломбир.

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Сахара в этих видах десерта примерно одинаковое количество, а на калорийность влияет содержание жиров. В 100 граммах молочного мороженого в вафельном стаканчике около 125 килокалорий. У порции сливочного мороженого — 180 килокалорий, а у пломбира — свыше 220 килокалорий.

Дополнительную калорийность добавляют глазурь, различные сиропы, печенье, вафли, сливки и другие сладости.

В сорбете или фруктовом льде нет жиров, но зато сахара гораздо больше, отметила Стародубова. В целом, по ее словам, его много во всех видах мороженого, что влечет определенные ограничения по потреблению.

«Даже здоровым людям не стоит включать сладости и кондитерские изделия, в том числе и мороженое, в ежедневный рацион питания», — выразила уверенность диетолог.