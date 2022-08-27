Россиян предупредили о вреде жвачки

Злоупотребление жвачкой может привести к размножению бактериальной флоры во рту и даже к расстройству желудочно-кишечного тракта. Кроме того, жевательная резинка повышает уровень сахара в крови, рассказала Ura.ru врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина.

Врач порекомендовала чистить зубы после еды или использовать специальный раствор. В крайнем случае можно использовать жевательную резинку, но не более двух минут, подчеркнула Щетинина.

«У нее цель именно очищение полости рта от каких-то микроорганизмов. Но если вы будете бесконечно жевать резинку, а там в составе есть углеводы, то кроме повышения сахара в крови, она будет давать размножение бактериальной флоры», — пояснила врач.

Собеседница издания отметила, что частое использование жвачки «бьет по желудочно-кишечному тракту». Жевательная резинка в больших количествах вредна не только диабетикам, но и всем людям, подчеркнула специалист.

«Если в больших количествах обжевываться резинками, без конца их менять <…> будет некомфортно в первую очередь для желудочно-кишечного тракта», — резюмировала Щетинина.