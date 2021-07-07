Россиян предупредили о возможности подхватить ковид в третий раз

Заразиться коронавирусом можно не один, а даже три раза. Причем заболевание может с каждым разом протекать все тяжелее. Об этом заявил педиатр и вирусолог Евгений Тимаков.

«Мы сейчас видим, что заболевают не просто второй раз те, кто болел в первую и вторую волну. Сейчас поступают люди, которые болеют третий раз. Вирус настолько обходит иммунный барьер, что спокойно заражает второй и третий раз», — процитировал вирусолога ТАСС.

По словам Тимакова, повторные заболевания зачастую протекают тяжелее, чем предыдущие. Он отметил, что со временем иммунный ответ ослабевает. Но в этом случае может помочь вакцинация, которую вирусолог призвал пройти.

Ранее врач-пульмонолог Василий Штабницкий подчеркнул, что для выработки коллективного иммунитета среди россиян необходимо привить от коронавируса 80% населения. Для достижения нужного показателя медик предложил ускорить темпы вакцинации. По мнению Штабницкого, стоит искать позитивные способы стимулирования и показывать эффект от препарата на личном примере.