Россиян предупредили о возможном подъеме заболеваемости COVID-19

В России возможен некоторый подъем заболеваемости COVID-19. Доля новых штаммов коронавируса растет, некоторые из них попросту вытесняют «стелс-омикрон».

Вероятное развитие событий описал глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. Его слова привело РИА «Новости».

«Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — подчеркнул ученый.

Семенов обратил внимание на тот факт, что соотношение штаммов коронавируса меняется в пользу новых. «Стелс-омикрон» уходит под напором вариантов ВА.4 и ВА5.

Рост заболеваемости, допустил специалист, коснется людей без иммунитета к коронавирусу и не прививавшихся.

О всплеске случаев COVID-19 некоторые страны уже заявили. Среди них — Япония, Италия и Польша. Во Франции тоже указывали на усиление седьмой волны коронавируса.