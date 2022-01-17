Россиян предупредили о смертельном риске «живой вакцинации» коронавирусом

«Живой вакциной» от коронавируса может стать любой штамм — не только «омикрон», — если человек перенес заболевание. Но такая «вакцинация» может завершиться и летальным исходом. Об этом заявил ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если человек перенес заболевание „на ногах“, то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой „вакцинации“, в отличие от вакцинации „Спутником“, безопасность которого давно доказана», — рассказал ученый.

Он подчеркнул, что осложнения после заболевания коронавирусом могут быть самые разные, вплоть до летальных исходов.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что допускает использование штамма «омикрон» в качестве «живой вакцины», которая поможет победить пандемию.

Ранее стало известно, что Центр имени Гамалеи рассматривает вариант создания поливалентной вакцины от коронавируса на основе штаммов «дельта» и «омикрон». В качестве вариантов рассматривается сочетание уханьского штамма и «омикрона» или более сложных вариантов.