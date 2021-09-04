Россиян предупредили о смертельной опасности отека ног

Многие не обращают на отечность ног особого внимания и не спешат обращаться за медицинской помощью. Но подобные отеки могут говорить о серьезных заболеваниях, предупредила терапевт и диетолог Елена Черненко.

По словам врача, для начала нужно определить, как сильно отекают ноги. Для этого необходимо надавить на косточку у голени. После этого нужно убрать палец и посмотреть, глубокая ли осталась вмятина и как быстро она исчезает.

«Если отек достаточно выраженный и возник резко, то необходимо обратиться к врачу срочно. Если отеки возникают у вас регулярно к вечеру и, как правило, не доставляют какого-то неудобства, это говорит о венозной недостаточности и требует планового обращения к врачу», — пояснила Черненко «Пятому каналу».

Она добавила, что в случае с венозными отеками потребуется консультация хирурга или флеболога. Если отеки появились резко и впервые в жизни, то они могут говорить о патологии почек и сердечно-сосудистой системы. В этом случае нужно как можно быстрее попасть к терапевту.

Особое внимание состоянию своих ног должны уделять пожилые люди. Если резко отекает одна нога, то необходимо вызвать скорую. Такой отек может указывать на тромб, образовавшийся в сосудах.