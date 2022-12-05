Эксклюзив 05 декабря 2022, 11:15 Россиян предупредили о скачке заболеваемости гриппом из-за ковида Профессор Чумаков: за 2 года коллективный иммунитет россиян к гриппу снизился из-за ковида РИА «Новости»

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Заболеваемость гриппом в этом эпидсезоне может подскочить в полтора-два раза, потому что он проиграл конкуренцию ковиду. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков сказал «360», что вакцинироваться уже поздно, но можно защитить людей из группы риска.

Он объяснил, что вирусы гриппа меняются ежегодно. Есть много разновидностей, и они постоянно обмениваются своими частями, получается новая комбинация. Поэтому каждый раз эти эпидемии вызывают совсем другие штаммы. Но рекордный подъем заболеваемости в этом эпидсезоне произойдет не из-за этого, уверен профессор.

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«В течение двух лет до этого эпидемий гриппа не было совсем из-за того, что его вытеснил ковид. За это время у людей сильно снизился коллективный иммунитет», — сказал он.

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Петр Чумаков объяснил, что помогли ограничительные меры, например обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Сам коронавирус тоже вытеснил грипп, ведь вирусы конкурируют между собой. Каждая эпидемия, по его словам, тренирует иммунитет человека, и на какое-то время он становится менее восприимчивым к любому виду гриппа, причем не только к тому, которым заразился. Теперь такой защиты нет.

К тому же за эти два года появилось много детей, которые никогда не сталкивались с гриппом, сказал он. Обычно впервые они подхватывают этот вирус на третьем году жизни, болеют и в будущем, снова заразившись, переносят его легче, с менее выраженными симптомами.

«Сейчас очень много детей, которые никогда не сталкивались с гриппом, и они тоже внесут большой вклад в рост заболеваемости. Но ничего драматичного тем не менее нет», — объяснил Петр Чумаков.

Он спрогнозировал не такой большой рост заболеваемости гриппом, как кажется, — примерно в полтора-два раза выше обычного. Врачи отработали подходы к его профилактике и лечению. Прививаться, по словам профессора, уже поздно, потому что эпидемия началась, а для того чтобы защититься, нужно несколько недель. Поэтому он посоветовал людям в группе риска, например пожилым, носить маски и реже бывать в людных местах, а в следующем году заранее пройти вакцинацию. Если человек в этом году не переболеет, то в следующем его иммунитет ослабнет и вероятность перенести болезнь в тяжелой форме повысится.