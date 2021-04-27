Россиян предупредили о риске заразиться энцефалитом через молоко

Эксперты Роспотребнадзора призвали россиян с большой осторожностью употреблять молочные продукты в период майских праздников. Лидирует в рейтинге опасности козье молоко. Оказалось, что оно и другие сырые молочные продукты могут быть источником клещевого энцефалита.

Начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия в разговоре с изданием «Доктор Питер» отметила, что если молочный продукт был приготовлен из молока инфицированного животного, то под угрозой заражения может оказаться и человек, который будет употреблять его в пищу. Сохраняется энцефалит именно в сырых молочных продуктах.

Козье молоко в этом плане оказалось самым опасным. В прошлом году именно из-за него энцефалитом заразились две жительницы Санкт-Петербурга.

«Лидером здесь является козье молоко, а также сыр из него. Опасным может быть и коровье молоко», — объяснила Чхинджерия.

Эксперт добавила, что кипятить молоко перед употреблением нужно, чтобы убить не только гипотетический вирус энцефалита, но и другие инфекции.