Россиян предупредили о риске новой волны коронавируса

Россиянам посоветовали не расслабляться, потому что в конце зимы иммунитет снижается, а это значит, что может прийти новая волна коронавируса. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз. Люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить», — сказал Тимаков, его процитировало РИА «Новости».

Врач заметил, что пока не стоит послаблять базовые антиковидные ограничения. Весной, по его мнению, России грозит всплеск заболеваемости. Он может быть большой, а может пройти незаметно. Все зависит от того, как будут соблюдаться ограничительные меры. Эксперт ожидает подъема заболеваемости в середине апреля.

С 12 февраля в Удмуртии перестал действовать обязательный масочный режим. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. Следом об отмене обязательного требования носить маски заявили власти Чечни. Обе республики связали послабления со снижением заболеваемости. Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что регионы поступили так, исходя из «реальной эпидемической обстановки».