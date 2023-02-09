Здоровье 09 февраля 2023, 17:21 Россиян предупредили о рисках заражения гриппом, коронавирусом и аденовирусом в феврале

Читать 360tv в

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Ura.ru предупредил россиян об активном распространении гриппа, коронавируса и аденовируса в феврале.

По его словам, известны случаи, когда люди заражались одновременно тремя инфекциями.

Реклама

«В некоторых случаях даже может быть три инфекции за раз», — процитировало ИА Nation News медика.

Реклама

По данным Роспотребнадзора, более 40% случаев заражения коронавирусом в феврале приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.