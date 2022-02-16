Россиян предупредили о развитии ложного крупа у детей с «омикроном»

Ложный круп у детей назвали частым спутником «омикрона». Американские ученые связали проблему с тем, что новый штамм в первую очередь воздействует на горло и гортань.

Случаи крупа у зараженных «омикроном» детей описали специалисты из Университета Колорадо, сообщили «Известия». Они напомнили, что штамм наиболее эффективно размножается в проводящих дыхательных путях.

«Это может увеличить риск крупа у детей, поскольку у них меньший диаметр дыхательных путей», — отметили эксперты.

Проявления ларинготрахеобронхита, или ложного крупа, на начальной стадии бывают вечером или ночью. Внимание должен привлечь сухой лающий или каркающий кашель. У ребенка могут возникнуть лихорадка, одышка и беспокойство.

Главный педиатр ДГКБ № 9 имени Сперанского профессор Андрей Продеус заметил, что причиной крупа в 99% случаев является острая респираторная инфекция. И его возникновение при коронавирирусе возможно так же часто, как и при других ОРЗ.

«Однако из-за того что „омикрон“ стал инфекцией верхних дыхательных путей, увеличилось и число случаев синдрома крупа у детей», — сказал Продеус.

Детская гортань, напомнили медики, более узкая. И при воспалении доступ воздуха у ребенка легче и быстрее блокируется. Если у ребенка возникли симптомы крупа, то лучше вызвать скорую.

Лечат ложный круп стандартным образом. Острое воспаление снимают ингаляциями с противовоспалительными препаратами, которые назначает врач.