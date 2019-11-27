Россиян предупредили о пике гриппа в январе

Каждый год с приходом зимы россияне начинают штурмовать аптеки и бороться с гриппом. Как рассчитали специалисты Института гриппа, граждане начнут активно заболевать в декабре, а пик придется на январь и первую половину февраля.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, рост заболеваемости гриппом должен произойти в конце декабря, поэтому в первый месяц нового года число заразившихся достигнет максимума. На спад количество заболевших пойдет в апреле.

«Не было года, чтобы не было сезонного подъема заболеваемости, но благодаря тому, что мы проводим активную прививочную кампанию, мы надеемся, что нас ждет умеренная интенсивность повышения заболеваемости с небольшим числом сложных клинических случаев», — цитирует Скворцову «Интерфакс».

Если появляются первые симптомы простуды, то необходимо сразу же обратиться к врачу. Лучше это сделать в первые сутки, чтобы не допустить развития болезни и вовремя лечь в больницу.

«Есть формы молниеносного развития тяжелых пневмоний, которые выключают альвеолы, легкие не продыхиваются», — пояснила министр.

Она добавила, что в случае таких пневмоний медики не могут продышать легкие даже с помощью искусственной вентиляции. Это удается сделать только специальными аппаратами, которые насыщают кровь кислородом в обход легких.