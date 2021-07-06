Россиян предупредили о паразитах, способных проникать в организм через кожу во время купания

Во время купания в грязной воде паразиты-церкарии могут проникнуть в организм через кожу. Они вызывают аллергическую реакцию. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева.

«Церкарии — это личинки, которые разводятся в грязной и теплой воде. Особенно там, где вместе с людьми купаются животные и птицы <…> Личинки внедряются прямо через кожу. Это раздражает, вызывает аллергическую реакцию. Похоже на укусы насекомых, которые тоже не проходят просто так», — отметила врач.

Собеседница подчеркнула, что купаться стоит только в специально отведенных для этого местах, где проблем с церкариями нет. Если контакт с паразитом все-таки произошел, то пораженную кожу надо обработать снимающей зуд мазью. После этого необходимо обратиться к врачу, который решит, надо ли принимать антигистаминные препараты. Чернышева добавила, что тяжесть последствий после контакта с циркариями у всех разная. Она призвала после купания в водоемах хорошо вытираться полотенцем и принимать душ, если есть такая возможность.

Ранее доктор медицинских наук Андрей Продеус предупредил, что церкарии могут вызвать бронхоспазм и отеки.