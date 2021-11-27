Россиян предупредили о панических атаках после коронавируса

Врач Георгий Костюк рассказал о возможных последствиях перенесенного коронавируса. У некоторых пациентов возникали «ковидный туман» и панические атаки.

По данным РБК, в редких случаях пациенты сталкивались даже с психическими расстройствами и таким симптомами, как галлюцинации и немотивированные действия.

«У многих пациентов после перенесенной инфекции иногда возникали приступы учащенного сердцебиения, что при общем тревожном фоне стало триггером для формирования панических атак», — рассказал Костюк.

Он добавил, что увеличилось число людей с тревожностью и бессонницей. С подобным проблемами чаще сталкиваются люди среднего возраста.

Также у пожилых людей, которые страдали от деменции, после перенесенной инфекции заболевание может обостриться, рассказал Костюк.

Существует такое явление, как «ковидный туман» — когда после болезни снижается работоспособность, появляются сложности с концентрацией. При этом действия, которые человек обычно выполняет автоматически, деавтоматизируются.