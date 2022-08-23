Россиян предупредили о «неприятных» штаммах гриппа этой осенью

Грипп в этом году может протекать тяжелее, чем в прошлых, поэтому сейчас стоит сделать от него прививку. Об этом ТАСС сообщил эксперт рынка «Хелснет» Национальной технологической инициативы, доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

По его словам, штаммы гриппа, которые обнаружили, в частности, в Юго-Восточной Азии, «показали достаточно неприятные результаты с точки зрения течения болезни у людей».

«Грипп — это сезонное заболевание, которое уже скоро будет в активной фазе. В этом году мы ожидаем не очень приятные штаммы, которые могут вызвать больше проблем, чем в прошлых сезонах. Поэтому первая прививка, которую надо сейчас рассматривать и делать, — это прививка не от коронавируса, а от гриппа», — пояснил Продеус.

Он посоветовал сделать эти две прививки с перерывом в две — четыре недели, хотя признал, что «гипотетически можно сделать их в один день». Перед вакцинацией следует проконсультироваться с врачом для выявления возможных противопоказаний.

«Иммунитет к гриппу, в отличие от иммунитета к коронавирусу, — нестойкий. Поэтому грипп может вызывать более тяжелое течение болезни. Не стоит забывать о том, что заражению гриппом подвержены люди различных возрастных категорий, но самыми уязвимыми остаются дети и люди старшего возраста», — подчеркнул иммунолог.