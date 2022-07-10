Россиян предупредили о негативных последствиях употребления сезонных фруктов

Даже не очень калорийные фрукты могут оказать негативное воздействие на организм человека, если превысить их разовую норму. Об этом предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Даже если фрукты не очень калорийные, превышение разовой нормы может оказать негативное влияние на организм человека — например, на печень. Фруктозу нужно как-то утилизировать, поэтому могут увеличиваться жировые отложения», — рассказала Дианова в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, по ее словам, употребление за один раз большого количества фруктов может привести к вздутию и повышенному газообразованию.

«Слишком много фруктов — это, например, полкилограмма за один раз. Средняя разовая порция фруктов, неважно, что именно это будет, для женщин составляет 150-200 граммов, для мужчин — 200-250 граммов», — объяснила врач.

При этом она отметила, что если мужчина «компактный», то количество фруктов лучше сократить.

Также количество фруктов зависит от того, с чем их употребление сочетать. Клетчатка, по словам Диановой, содержится в овощах, зелени и фруктах. Она должна составлять примерно половину каждого приема пищи.

«Если вы съели котлету, макароны и овощной салат, то уже получили все необходимые элементы. Если вы съели мало овощей или не хотите их есть, смело можно заменить их на фрукты», — пояснила врач.

После перекуса фруктами, вместе с ними можно употребить белково-жировые продукты — например, кусочек сыра или творог. Это поможет избежать резкого скачка уровня сахара в крови.

Фрукты, овощи, ягоды и зелень — все это кладезь витаминов. Поэтому их обязательно стоит включать в свой рацион. Но главное — в погоне за здоровьем не переедать. «360» разбирался, какие продукты позволят вкусно и легко получить необходимые организму витамины и как правильно продлить молодость только за счет питания.