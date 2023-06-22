Эксклюзив 22 июня 2023, 16:42 Россиян предупредили о мошенниках в сфере красоты Юрист Хаминский заявил о невозможности получить компенсацию от косметологов-мошенников Unsplash

Читать 360tv в

Обман и мошенничество в сфере косметических услуг в России давно поставили на промышленные рельсы, когда клиентам предлагают пройти аппаратные процедуры за большие деньги, не уточняя противопоказаний, а также продают по завышенным ценам различные средства, не имеющие сертификата. При этом привлечь их к ответственности очень сложно. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он пояснил, что сегодня в индустрии красоты особой популярностью пользуется аппаратная косметология. Увидев популярность лицензированных клиник, мошенники тоже начали открывать подобные заведения. Но чаще всего обещанного долгосрочного эффекта клиенты не достигают, зато лишаются денег за бесполезную манипуляцию.

Реклама

«За сумму от 50 до 300 тысяч рублей тебе предлагают сделать фигуру Венеры, но с видимым результатом через полгода. Нет денег? Не беда, в салоне сидит кредитный специалист, который мигом оформит тебе банковский кредит», — рассказал Хаминский.

Юрист добавил, что при этом сами процедуры проводят не врачи, а мастера-самоучки. А при попытке вернуть потраченные деньги клиенты сталкиваются с заявлениями, что они не соблюдали диету, не делали массаж или не прошли процедуру до конца.

Также мошенники продолжили распространять косметические средства якобы из восточной медицины, обещая вечную красоту и молодость. При этом цена даже небольшого флакона составляет от 10 до нескольких сотен тысяч рублей. Хорошо, если там окажется бесполезное плацебо, но есть риск, что после использования неизвестного лосьона придется идти к дерматологу.

Юрист подчеркнул, что любые аппаратные косметические процедуры нужно делать только в специализированных клиниках и в каждом случае оформлять договор об оказании услуг, а также проверить квалификацию сотрудника. При покупке косметики важно требовать чек, а также проверить, есть ли у продавца регистрация на эти товары.