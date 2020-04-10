Россиян предупредили о летальном исходе при самолечении COVID-19

Россиян в очередной раз призвали даже не думать о самолечении COVID-19. В Минздраве сказали, что отдельные препараты могут не просто не помочь, но и привести к летальному исходу.

Минздрав объяснил, что терапия COVID-19, особенно при патологиях, требует специального внимания, в том числе и по сочетанию препаратов.

«Существует широкий список лекарственных препаратов, которые запрещено или не желательно принимать вместе с этиотропной терапией COVID-19 в связи с развитием побочных эффектов вплоть до летальных исходов», — объявили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве отдельно отметили, что прием лопинавира и ритонавира, по их наблюдениям, не сокращает сроки госпитализации и не демонстрирует большую эффективность.

В Минздраве призвали россиян не заниматься самолечением и принимать те препараты, которые назначил врач.

Ранее в Минздраве подчеркнули, что проверенного лекарства от COVID-19 не существует. Лечение назначается врачебной комиссией. Препарат выбирают только в том случае, если потенциальная польза выше рисков.