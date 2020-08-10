Россиян предупредили о более тяжелом течении COVID-19 осенью

Осенью можно ожидать более тяжелое течение коронавирусной инфекции у некоторых групп населения. Например, у тех, кто соблюдал самый жесткий режим самоизоляции.

«Не ясно, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, не смогут же они сидеть дома всю жизнь. Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — рассказал главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в интервью «Известиям».

Он также уточнил, что скорее всего строгий режим самоизоляции вводить во всей стране не придется. Правда, ограничения потребуются в некоторых регионах или отдельных населенных пунктах, если там зафиксируют вспышку COVID-19. Возможно, понадобится локальное закрытие школ и вузов.

По мнению иммунолога, осенью строгие меры не понадобятся, потому что система здравоохранения России уже готова к новой волне заболевания. В больницах подготовлены койки, лекарства, оборудование. Есть персонал, обученный работать с инфицированными коронавирусом. Весной строгие меры были нужны как раз для того, чтобы выстроить эту систему: выиграть у инфекции время на подготовку.