Россиян предупредили о бесполезных способах «лечения» постковида в частных клиниках

На фоне распространения коронавируса расширяется и рынок нетрадиционных процедур для улучшения самочувствия в постковидный период тоже растет. Стоить подобные манипуляции могут совсем не дешево. Например, курс капельниц может обойтись пациенту примерно в 90 тысяч рублей. Консультация гомеопата может стоить до восьми тысяч.

Как сообщили «Известия», на текущий одной из самых популярных методик снятия постковидного синдрома в Сети можно назвать терапию с помощью японского плацентарного препарата («Лаеннек»). Именно его курс может обойтись в крупную сумму. Отзывы от пациентов разные: кто-то вовсю нахваливает результаты, кто-то пишет не пробовать процедуру.

Действием препарата интересуются и в Минздраве. Лекарство прошло испытания на базе Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

«Это было пилотное исследование на небольшой выборке, но мы бы хотели провести и более расширенное клиническое исследование. Я считаю, что „Лаеннек“ может найти применение при лечении постковидного синдрома», — сказала заместитель директора по трансляционной медицине, заведующая лабораторией трансляционных исследований в геронтологии РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ирина Стражеско.

Еще одна процедура по улучшению самочувствия — баночное кровопускание или хиджама. Ее начали применять еще до нашей эры, первые упоминания в книгах принадлежат египтянам. Однако медики напоминают, что с тех пор медицина шагнула далеко вперед, улучшились методы лечения, и в древних процедурах давно нет надобности. Некоторые ученые уверены, что эта методика вообще не дает никакого эффекта.