Россиян предупредили, что после выздоровления от ковида можно сразу заразиться другим штаммом

Пациент, который только что перенес ковид, может сразу же заразиться снова — но другим штаммом. Это возможно потому, что иммунная система не всегда распознает новые мутации вируса, который смогла победить.

Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Видновской РКБ.

«Пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, может заразиться новым штаммом COVID-19 сразу после выздоровления», — процитировала пресс-служба слова врача-инфекциониста больницы Светланы Малиновской.

По словам Малиновской, вирус способен вызвать достаточно сильный иммунный ответ — его хватит, чтобы обеспечить защиту от новой инфекции. Однако непонятно, как долго этот иммунитет продлится. При этом вирус может мутировать, превращаясь в версию, которую иммунная система не сможет идентифицировать.

Инфекционист подчеркнула, что исследований:, которые уже провели, пока недостаточно: они не дают понять, почему симптомы ковида могут возвращаться.

«Точно не известно, связано ли это именно с повторным заражением или же вирус остается в организме несколько недель и „реактивируется“», — пояснила она.

При этом врач уверена, что единственным способом защитить организм от коронавируса или перенести инфекцию в более легкой форме без последствий является вакцинация.