Россиян предупредили, чем нельзя закусывать алкоголь

Смешение алкоголя и различных блюд новогоднего стола может привести к неприятным последствиям для организма. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин.

По словам медика, за новогодним столом в принципе лучше не злоупотреблять спиртным и не переедать. Особенно на голодный желудок не рекомендуется пить игристые вина.

«Все они способствуют быстрому опьянению и повышению кислотности желудочного сока, что может отрицательно сказаться на здоровье людей, страдающих заболеваниями желудка», — пояснил врач.

Он также посоветовал не увлекаться солениями, маринованными огурцами и помидорами. По словам гастроэнтеролога, острые и маринованные блюда увеличивают нагрузку на кишечник, ведут к газообразованию.

Кроме того, алкоголь предпочтительно не заедать жирным мясом и салом, поскольку подобное меню способно спровоцировать сильный удар по поджелудочной железе, результатом которого окажутся острый панкреатит или обострение уже имеющегося заболевания ЖКТ.

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