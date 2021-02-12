Россиян предостерегли от бездумного применения антибиотиков при коронавирусе

Большая часть антибиотиков не эффективна при борьбе с коронавирусом. Неоправданное их применение чревато негативными последствиями.

Об этом рассказал РИА «Новости» израильский иммунолог, заведующий отделением в израильской клинике Хадасса Ар-Ацофим профессор Яков Беркун.

«Последние исследования, опубликованные в журнале Infection control and hospital epidemiology, показали, что всего в районе 5-7% тяжелых больных коронавирусом — речь идет о 5% госпитализированных, а не в целом заболевших — действительно нуждались в антибиотиках, поскольку у них развились вторичные бактериальные заболевания, в то время как около 70% госпитализированных с COVID-19, если не больше, получают антибиотики. То есть это в десять раз больше людей получают антибиотики, чем действительно это оправдано», — сказал врач.

Беркун отметил, что смертность оказалась выше среди той группы больных, которым были назначены антибиотики. Результаты исследования лечения COVID-19 опубликованы на сайте информационного центра Elsewier.

Среди негативных последствий применения антибиотиков, которые назвал Беркун, аутоиммунные заболевания, снижение иммунитета и нарушение микробиома. Он считает, что врачи назначают антибиотики под давлением стороны самих заболевших и их родных.